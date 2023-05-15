Крымский мост в деталях: интересные факты, которых вы могли не знать Что известно о путепроводе, соединяющем Кубань и Крым

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Пять лет назад, 15 мая 2018 года состоялась церемония открытия Крымского моста, соединяющего два берега Керченского пролива. В ней принял участие президент Владимир Путин, который проехался по новой дороге на КамАЗе. Любопытные факты о Крымском мосте — в материале NEWS.ru.

Какие берега соединяет Крымский мост

Транспортный переход через Керчь-Еникальский канал соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае и Керченский в Крыму. Путепровод проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская.

Как Крымский мост вводили в эксплуатацию

Путепровод был открыт 15 мая 2018 года. На следующий день по нему началось движение легкового автотранспорта, а 1 октября 2018 года — открыто движение грузовых машин.

Железнодорожное сообщение по мосту заработало через полтора года: 25 декабря 2019 года открыто движение пассажирских поездов, а 30 июня 2020 года — товарных.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Какие у Крымского моста технические параметры

Длина транспортного перехода в границах проектирования составляет 19 километров. Длина железнодорожного моста — 18,1 километра, длина автодорожного — 16,9 километра.

Это самый длинный мост в РФ. Он почти вдвое длиннее Южной эстакады Западного скоростного диаметра в Петербурге (9,3 километра), более чем в три раза длиннее моста через Волгу в Ульяновске (5,8 километра) и почти в 4,5 раза длиннее моста через Амурский залив во Владивостоке. Путепроводы длиннее Крымского моста существуют в США и Китае.

Ширина проезжей части автодорожной арки, включая полосы безопасности, — 23,1 метра.

Общая масса металлических конструкций моста — 260 тысяч тонн. Это соответствует массе 36 Эйфелевых башен.

Мосты стоят на 595 опорах. Длина пролётов от 55 до 63 метров. Судоходные пролёты над Керчь-Еникальским каналом имеют длину 227 метров и высоту 80 метров над водой с высотой свода 45 метров, подмостовым судоходным габаритом высотой 35 метров и шириной 185 метров.

Фото: Kremlin.ru

Автодорожный мост — это четырёхполосная трасса категории IБ. Расчётная скорость движения по мосту составляет 120 км/ч, фактическая максимальная разрешённая скорость движения — 90 км/ч. Пропускная способность — 40 тысяч автомобилей в сутки. Рекорд суточного трафика составляет 36 393 автомобиля (установлен 16 августа 2020 года).

Железнодорожный мост — это бесстыковая двухпутная железная дорога II категории. Он рассчитан на движение поездов массой до 7,1 тысячи тонн со скоростью до 120 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч — для грузовых. Ожидаемая пропускная способность в первый год эксплуатации — 47 пар поездов в сутки.

Как в СССР собирались строить мост через Керченский пролив

Первый путепровод, соединявший берега Керченского пролива, существовал в 1943–1945 годах. Это была канатная дорога, которую соорудила Германия во время Второй мировой войны. Оккупационные власти начали строительство автомобильного и железнодорожного мостов, но при отступлении недостроенные конструкции были взорваны.

Впоследствии СССР возвёл железнодорожный мост из оставленных немцами стройматериалов протяжённостью 4,5 километра, но в феврале 1945 года из-за ошибок проектирования он был серьёзно повреждён льдом, нагнанным ветром из Азовского моря.

В 1947 году был запроектирован высоководный двухъярусный мост на два железнодорожных пути и две полосы для автотранспорта от Еникале до косы Чушка длиной 6 километров и высотой подмостового габарита на судоходном пролёте 40 метров. 18 мая 1949 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве моста, но через год работы прекратили и началось сооружение паромной переправы.

В начале 1970-х рассматривался проект моста длиной 2400 метров на плотине из полых железобетонных блоков.

Фото: Добросовестное использование//Wikimedia Commons Керченский железнодорожный мост

Какие проекты моста существовали в постсоветское время

В 1990-х украинские власти объявляли конкурс на участие в реализации проекта транспортного перехода через Керченский пролив. Тогда существовало четыре проекта перехода — два мостовых и два тоннельных.

До 2014 года рассматривался проект моста через Керченский пролив как одного из элементов кольцевой автодороги вдоль черноморского побережья, проект которой обсуждался в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) или как часть «возрождённого Великого Шёлкового пути».

17 декабря 2013 года было подписано соглашение между правительством РФ и кабмином Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Киев утвердил соглашение в январе 2014 года, но впоследствии переговоры о строительстве моста прекратились из-за вхождения Крыма в состав РФ.

Летом 2014 года Росавтодор объявил предварительную смету проекта: 150 млрд рублей на строительство транспортного перехода, 86 млрд рублей на подготовительные работы и 51 млрд рублей на строительство подъездных дорог.

Фото: Kremlin.ru Строительство Крымского моста

В начале 2015 года исполнителем работ по проектированию и строительству моста через Керченский пролив было назначено ООО «Стройгазмонтаж», а стоимость проекта была оценена в 212,5 млрд рублей. Срок начала движения в рабочем режиме по автодорожному мосту и временной эксплуатации железнодорожного моста распоряжением правительства РФ был назначен на декабрь 2018 года, но последний срок позднее был перенесён на декабрь 2019 года.

По заказу ООО «Стройгазмонтаж» разработку проектной документации осуществило ЗАО «Гипростроймост — Санкт-Петербург». В апреле 2015 года началось возведение временных технических сооружений. К февралю 2016 года проект прошёл экспертизы и получил разрешение на строительство. Летом 2016 года ФКУ Упрдор «Тамань» утвердило общую смету проекта в размере 227,92 млрд рублей.

Строительство нынешнего мостового перехода началось в феврале 2016 года.