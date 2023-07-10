Вооруженные силы Украины 9 июля безуспешно пытались нанести ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщили в Минобороны РФ. Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех баллистических целей противника, добавили в ведомстве.