Вооруженные силы Украины 9 июля безуспешно пытались нанести ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщили в Минобороны РФ. Руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заслушал доклад доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех баллистических целей противника, добавили в ведомстве.
9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей, — говорится в сообщении.