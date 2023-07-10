Туристам рассказали, как быстро пройти досмотр на Крымском мосту Туристов призвали не разбрасывать вещи по машине, чтобы ускорить досмотр на въезде в Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

У всех туристов, въезжающих в Крым со стороны Таманского полуострова на автомобилях, в настоящее время перед мостом полностью проверяется багаж, и скорость прохождения досмотра напрямую зависит от того, насколько правильно упакованы вещи, рассказали «МК в Крыму» в Минтрансе республики. Как уточнили в ведомстве, это лучше сделать так, чтобы багаж можно было быстро перенести из авто на пункт досмотра.

В ведомстве напомнили, что перед Крымским мостом транспорт разделяется на две категории. Автомобили с большими объемами груза направляются на сканер, а автомобили с упакованным багажом — на ручной досмотр, очередь на котором движется быстрее.

Как пишет издание, уменьшить время проверки поможет правильная упаковка багажа, чтобы его можно было быстро перенести из автомобиля на пункт досмотра. Ручная кладь проходит через рамку и интероскоп. Также в ведомстве посоветовали не оставлять в машине разбросанные вещи, это увеличит время досмотра.

В Минтрансе напомнили последовательность действий при досмотре автомобиля. Нужно открыть двери машины, капот, багажник, опустить окна, достать и открыть все сумки, поднять коврики, достать запаску. При необходимости — пронести сумки через сканер.

По данным на утро 10 июля, в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопилось 850 машин. Время ожидания проезда составляет около четырех часов.