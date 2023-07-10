Более 850 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту Более 850 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани

Фото: Дарья Шарипова/ТАСС

850 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту со стороны Коаснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале ситуации на автоподходах к объекту. Время ожидания проезда составляет около четырех часов.

В очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи сложностей с проездом не возникает.

Днем 9 июля движение по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны. По информации Telegram-канала Mash, это было связано с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать часть транспортного объекта в районе Керчи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Незадолго до этого около Крымского моста заметили смерч. Очевидцы засняли стихию из автомобиля, проезжая по мосту. На видео были видны черные тучи и воронка смерча. Тогда сообщалось, что проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ожидают более 500 машин, ожидание досмотра достигало двух часов.