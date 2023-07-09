Смерч около Крымского моста попал на видео

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Около Крымского моста заметили смерч. Очевидцы засняли стихию из автомобиля, проезжая по мосту. На видео видны черные тучи и воронка смерча.

Telegram-канал «Главный мост» сообщил, что проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ожидают более 500 машин, ожидание досмотра достигает двух часов.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

8 июля стало известно, что Подмосковье 116 населенных пунктов и 9 городских округов остались без света из-за урагана. В прокуратуре области отметили, что все поврежденные объекты инженерной инфраструктуры будут восстановлены в короткий срок.