Количество населенных пунктов без света в Подмосковье превысило 100

В Подмосковье 116 населенных пунктов и 9 городских округов остались без света из-за урагана, сообщили ТАСС в прокуратуре области. В ведомстве отметили, все поврежденные объекты инженерной инфраструктуры будут восстановлены в короткий срок.

В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населенных пунктах в 9 городских округах. В настоящее время оперативные службы выполняют работы по ликвидации последствий непогоды, — говорится в сообщении.

7 июля на Подмосковье обрушился сильный ураган. В ряде Telegram-каналов распространяют кадры стихии. В Коломне очевидцы сняли попадание молнии в дерево рядом с людьми. Также машины уходят под воду прямо на дорогах, пока люди пытаются выбраться из них.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле, а также площадь возле ж/д станции Голутвин. На месте работают 58 человек и 22 единицы техники.

Ранее руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что 7 июля погода в Москве начнет меняться, столицу настигнут проливные дожди.