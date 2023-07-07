Удар молнии рядом с людьми в Подмосковье попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Подмосковье обрушился сильный ураган. В ряде Telegram-каналов распространяют кадры стихии. В Коломне очевидцы сняли попадание молнии в дерево рядом с людьми. Также машины уходят под воду прямо на дорогах, пока люди пытаются выбраться из них.

В Москве МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде: с полуночи и до завтрашнего дня будет сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве обновился суточный рекорд температуры воздуха в ночной период. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ в ночь на 7 июля составила +21,8. Это на 0,7 градуса выше установленного почти 70 лет назад рекорда.

По данным Леуса, 8 июля температура снизится до 23 градусов. В столице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что погода в Москве 7 июля начнет меняться, столицу настигнут проливные дожди.

Перед этим Шувалов сообщал, что теплая и солнечная погода с минимальными осадками может продержаться в Москве до 9 июля. Также синоптик предупреждал москвичей об аномальной 30-градусной жаре.