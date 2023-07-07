«Тропические ночи»: Москва обновила суточный рекорд температуры воздуха Метеоролог Леус: в Москве побит температурный рекорд 70-летней давности из-за ночной жары

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве обновился суточный рекорд температуры воздуха в ночной период, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ в ночь на 7 июля составила +21,8. Это на 0,7 градуса выше установленного почти 70 лет назад рекорда.

В продолжение темы про «тропические» ночи в Москве. Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой тёплой! — пишет метеоролог.

По данным Леуса, в субботу, 8 июля, температура снизится до 23 градусов. В столице ожидаются кратковременные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что погода в Москве в пятницу, 7 июля, начнет меняться. Вскоре столицу настигнут проливные дожди, но температура днем все равно будет высокой — 26-28 градусов.

Перед этим Шувалов сообщал, что теплая и солнечная погода с минимальными осадками может продержаться в Москве до 9 июля. Также синоптик предупреждал москвичей об аномальной 30-градусной жаре.