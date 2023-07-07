«Грозовые ливни с порывами ветра»: синоптик о погоде на 7 июля Синоптик Шувалов: ливни с грозами придут в Москву 7 июля, днем ожидается до +28 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погода в Москве в пятницу начнет меняться, жаркая рабочая неделя завершится ливнями с грозой, первые раскаты грома разбудят москвичей уже ночью 7 июля, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что, несмотря на осадки, будет тепло, днем ожидается температура до плюс 28 градусов, ветер слабый.

Погода начнет меняться, на смену жаре придут грозовые ливни, с порывами ветра. Причем грозы начнутся еще ночью, так что москвичи проснутся от раскатов грома, а не будильника. Однако тепло никуда не уйдет, температура в дневные часы составит плюс 26–28 градусов. Ветер южный, до трех метров в секунду, — сообщил Шувалов.

Перед этим Шувалов сообщал, что теплая и солнечная погода с минимальными осадками может продержаться в Москве до 9 июля. Также синоптик предупреждал москвичей об аномальной 30-градусной жаре.

Ранее в Приморском крае из-за ливней затопило 11 участков автодорог, транспортное сообщение было нарушено с шестью населенными пунктами, спасатели на лодках доставили хлеб жителям одного из отрезанных сел. Пожарные откачивали воду с придомовых участков и из Краевого наркологического диспансера. Тем временем в Забайкальском крае после прорыва дамбы разлилась река Кручина, в результате подтопило 110 домов и 127 участков, прокуратура проводит проверку.