Ливень затопил дороги Приморья В Приморье затопило 11 участков дорог, нарушено сообщение с шестью населенными пунктами

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В Приморском крае из-за ливней затопило 11 участков автодорог местного значения, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС. Самые сильные дожди прошли в семи муниципальных образованиях, за сутки выпало от 50 до 96 миллиметров осадков. Из-за непогоды нарушено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами, в том числе с Яконовкой, куда уссурийские пожарные перевозят хлеб на лодках.

Нарушено транспортное сообщение <...> с населенными пунктами Яконовка, Слинкино, Ключ Романовский, Веселый, Скворцово, Партизан, — говорится в сообщении МЧС Приморья.

Во Владивостоке на улице Тимирязева два пожарно-спасательных отряда помогают откачать воду с участка частного дома, в котором проживают женщина с ребенком и две бабушки. Также во Владивостоке на улице Успенского пожарные откачали воду в Краевом наркологическом диспансере, где находится 31 человек, в том числе 22 пациента.

В результате дождевого и склонового стока переливы произошли на участках дорог в восьми муниципальных округах. Улицы затопило в Уссурийском городском округе, где организовали работу двух лодочных переправ. Сотрудники МЧС мониторят паводковую обстановку, ситуация находится на контроле оперативных служб.

Тем временем в Забайкальском крае после прорыва дамбы в результате разлива реки Кручины подтопило 110 домов и 127 участков, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. По данному факту проводят проверку.

Ранее жителей Москвы предупредили об аномальной жаре 6 июля. Синоптик Александр Шувалов рассказал, что температура в столице может подняться до +30 градусов, при этом осадков не ожидается, а день будет облачным.