Москвичей предупредили об аномальной жаре 6 июля Синоптик Шувалов: 6 июля москвичей ждет жаркий день без осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 июля в Москве ожидается жаркая погода без осадков, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, местами температура достигнет +30 градусов, будет облачно с прояснениями.

6 июля температура в столице дойдет до 27-29 градусов тепла. На юго-востоке [температура] поднимется до +30. Осадков при этом не ожидается, день будет облачный с прояснениями, — рассказал Шувалов.

Синоптик также отметил, что ветер будет восточный и юго-восточный, вполне умеренный.

Ранее Шувалов сообщал, что неделя с 3 по 9 июля ожидается теплой и солнечной с минимальными осадками. Давление будет расти и достигнет 740–744 мм рт. ст. к концу недели. Поскольку циклон успокаивается и гроз не ожидается, ждать сильных порывов ветра не приходится. Такой же прогноз давал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавлял, что небольшие осадки пройдут на выходных.

Кроме того, сообщалось, что в ряде регионов Роcсии предстоящее лето будет аномально жарким — столбики термометра могут подняться до плюс 40 градусов. Как отметил Шувалов, подобная температура возможна только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Cиноптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.