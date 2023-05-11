Синоптик оценил вероятность аномальной летней жары до плюс 40 в России Синоптик Шувалов назвал псевдопрогнозом информацию об аномальной летней жаре по всей России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появившаяся в СМИ информация об аномальной летней жаре до 40 градусов тепла на всей территории России является псевдопрогнозом, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, подобные температуры возможны только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Синоптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.

Очень расплывчато составлен этот псевдопрогноз. В периоды, когда на одном из участков нашей страны будут волны жары, +40 может быть, скорее всего, в южных районах России и на крайнем юге Сибири. О локациях волн тепла, об их географическом положении сейчас с уверенностью говорить нельзя. Их интенсивность и продолжительность сейчас оценить невозможно. Это делается заблаговременно, максимум за десять дней, — заявил Шувалов.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов России предстоящее лето будет аномально жарким — температура воздуха будет прогреваться до плюс 40 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале мая природные пожары в России практически всегда носят антропогенный характер, при этом активному распространению огня в нынешнем сезоне способствуют особенные природные условия. По его словам, во многих регионах на пожароопасность повлияли такие факторы, как ранний сход снега и низкая влажность.