Метеоролог объяснил, почему в мае горят леса в России Метеоролог Вильфанд связал крупные майские пожары в России с особенностями погоды

Фото: ГУ МЧС РФ

В начале мая природные пожары в России практически всегда носят антропогенный характер, при этом активному распространению огня в нынешнем сезоне способствуют особенные природные условия, рассказал Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, во многих регионах на пожароопасность повлияли такие факторы, как ранний сход снега и низкая влажность.

Снег в большинстве регионов сошел недавно, около месяца назад, почва еще насыщена продуктивной влагой. Другое дело, что в метеорологии выделяют классы пожарной опасности, которые зависят от температуры и влажности. Чем выше температура и ниже влажность, тем опасность выше. <...> Погодные условия вполне могут способствовать развитию пожара антропогенного, — объяснил Вильфанд.

Он уточнил, что в этом году в ряде регионов Урала и Сибири температуры уже в начале апреля превышали 20-градусную отметку, что является экстремальным для данных областей. А ранний сход снега поспособствовал распространению искусственно созданных человеком очагов возгорания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что противопожарные меры на Урале уже дают положительные результаты, однако пока не все удается охватить. Он добавил, что необдуманные действия граждан иногда приводят к серьезным последствиям, в том числе к уничтожению лесного фонда и жертвам среди населения.