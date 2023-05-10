«Не все возможно охватить»: Песков о пожарах на Урале Песков: противопожарные меры на Урале дают положительные результаты

Фото: ГУ МЧС РФ

Противопожарные меры на Урале уже дают положительные результаты, однако пока не все удается охватить, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что необдуманные действия граждан иногда приводят к серьезным последствиям, в том числе к уничтожению лесного фонда и жертвам среди населения, передает РИА Новости.

Все службы, которые имеют отношение к противопожарной деятельности, исходят из продолжительности опасности и принимают меры, но с нашей географией это непростая задача. Меры дают положительные результаты, но не все возможно охватить, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что на данный момент нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях главы государства Владимира Путина.

9 мая стало известно, что число жертв лесных пожаров в Курганской области увеличилось до 21. Кроме того, по данным МЧС, с начала 2023 года в регионе нашли 46 виновников крупных ландшафтных пожаров, среди которых девять несовершеннолетних.

Также возбуждены семь уголовных дел, из которых шесть — за уничтожение или повреждение чужого имущества. В ведомстве напомнили, что малейшая оплошность в обращении с огнем может перерасти в стихийное бедствие.

На всей территории Курганской области с 7 мая введен режим ЧС. До этого спецрежим распространялся только на лесные массивы региона. К утру 9 мая известно о 14 смертельных жертвах пожаров.