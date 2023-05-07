Во всей Курганской области введен режим ЧС в связи с пожарами Губернатор Курганской области Шумков ввел режим ЧС по всему региону из-за лесных пожаров

Фото: kurgan45mchs/t.me

На всей территории Курганской области с 7 мая введен режим ЧС. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона. Причиной такого решения стали сильные пожары.

С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписано губернатором, — говорится в сообщении.

В конце апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в лесах региона. При этом губернатор Вадим Шумков поручил соответствующим службам выделить силы и средства для ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

С 27 апреля режим ЧС был объявлен на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа. Также местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон.

В начале мая сообщалось, что в Курганской области эвакуируют 342 жителя села Озерное из-за ландшафтного пожара. По данным МЧС, фронт возгорания составил полтора километра, в борьбе с огнем задействовали более 80 человек и 10 единиц спецтехники, включая авиацию.