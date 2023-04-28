В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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В лесах Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации, следует из постановления губернатора области Вадима Шумикова. Главам муниципальных образований рекомендовано информировать население и организации о введении ЧС.

Губернатор поручил департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

27 апреля МЧС сообщило, что пять строений загорелись на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области. Огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. К тушению огня привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пожаром были охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек. В локализации ЧП задействовали аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Правительства региона ввело на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон.