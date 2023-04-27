Пять домов загорелись в Курганской области — их тушит поезд

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Пять строений горят на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. Тушат огонь 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пожарные ликвидируют возгорание на станции Логовушка в Кетовском муниципальном округе Курганской области. Огнем охвачены пять строений на площади 300 кв. метров, площадь горящей сухой растительности составляет 8 га. Администрация муниципального образования готовит эвакуацию населения в пункты временного размещения, — сообщили в МЧС.

Из-за крупных пожаров, на днях вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.