В Свердловский области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в регионе из-за пожаров, информация об этом опубликована на портале главы области. По распоряжению Куйвашева, режим вводится в регионе с 26 апреля.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля. Министерству общественной безопасности Свердловской области поручено — обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров, — указано на сайте.

Около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс Свердловской области. Всего огонь уничтожил 178 строений, в том числе 134 жилых дома. По предварительной информации, в результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

Местные жители считают, что огонь пришел с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек. Между тем в Сосьве создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы.