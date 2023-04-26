Около 660 человек лишились домов из-за пожаров в Свердловской области

Фото: Главное управление по Свердловской области

Около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на в экстренные службы. Всего огонь уничтожил 178 строений, в том числе 134 жилых дома.

В результате пожаров в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс сгорели 178 строений, включая 134 жилых дома. Без крова остались 659 человек, включая 148 детей, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области погиб один человек. Сгорело по меньшей мере 110 строений, из них 108 — жилые дома. Ещё 1,2 тыс. строений удалось спасти. Известно об одном погибшем.

Местные жители считают, что огонь пришёл с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек. Между тем в Сосьве создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы.

На данный момент пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. В тушении задействована авиация, вертолёты продолжают сбрасывать воду. В ликвидации пожара участвуют 120 сотрудников пожарной службы, 33 единицы спецтехники, включая два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Из-за пожара из лечебно-исправительного учреждения № 23 эвакуировали 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ. Больные заключенные прошлись по улицам поселка под надзором вооруженных сотрудников ФСИН и служебных собак.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.