Более 20 домов горят в поселке в Свердловской области

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В поселке Таежный в Свердловской области горит 21 дом, в том числе 16 жилых, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе три ребенка, размещены в пункте временного размещения. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания, — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли более 30 человек и 10 единиц техники, к месту происшествия направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

Ранее в Приморье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводске. Из-за сильного ветра площадь возгорания достигла 12 тысяч кв. м. Самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что жителей села Баляга Петровск-Забайкальского района эвакуируют из-за пожара. Глава региона уточнил, что речь идет о людях из опасных направлений возможного распространения огня.