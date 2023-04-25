В Забайкалье из-за пожара эвакуируют жителей села

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Жителей села Баляга Петровск-Забайкальского района эвакуируют из-за пожара, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он уточнил, что речь идет о людях из опасных направлений возможного распространения огня.

В селе организованы пункты временного размещения. Люди из опасных направлений возможного распространения огня в Баляге эвакуированы. Пострадавшим будет оказана помощь, — написал Осипов.

Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. Огнем охвачены пиломатериалы, шесть жилых домов и два нежилых. На место происшествия стянуты силы МЧС. В тушении огня участвует пожарный поезд, прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на мебельном комбинате.

Ранее стало известно, что в Костромской области пожарные не могут локализовать торфяной пожар из-за ветра, площадь возгорания превысила 45 гектаров. Чтобы защитить от огня село Потрусово в 13 километрах от возгорания, в регионе начали прокладывать просеки шириной 10–12 метров.