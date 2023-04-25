Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Приморье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводск, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю. Из-за сильного ветра площадь возгорания достигла 12 тысяч кв.м. Самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Улица Свердлова, город Лесозаводск. До приезда пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек. Из-за сильной ветровой нагрузки происходит стремительное распространение пожара. В настоящее время, по предварительным данным площадь пожара составляет около 12 тысяч кв.м, к тушению привлечены два пожарных поезда, — говорится в сообщении.

Ранее 25 апреля на туристической базе в деревне Куркут на берегу озера Байкал произошел пожар. К моменту прибытия пожарных горели три деревянные постройки, которые использовались для летнего проживания. Из-за плотной постройки огонь быстро охватил все три строения.

Накануне, 24 апреля, в здании школы-интерната для глухих и слабослышащих детей в селе Семеновка в Йошкар-Оле произошел пожар на площади 300 кв. м. Все воспитанники и педагоги успели эвакуироваться. Всего из здания вышли 76 человек — 38 детей и столько же взрослых.