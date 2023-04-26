После пожара в Свердловской области возбудили два уголовных дела СК по Свердловской области возбудил два уголовных дела после пожара в Сосьве

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Следственный комитет России по Свердловской области после пожара в поселке Сосьва возбудил два уголовных дела, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Первое дело было возбуждено из-за халатности должностных лиц, которые не смогли создать безопасные условия для жителей поселка, второе — из-за причинения смерти по неосторожности.

В Сосьвинском городском округе <...> возбуждены два уголовных дела. Одно из них по ст. 293 УК РФ — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период. Второе уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнем домов, — говорится в сообщении СКР.

По предварительной информации, в результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области погиб один человек. Сгорело по меньшей мере 110 строений, из них 108 — жилые дома. Ещё 1,2 тыс. строений удалось спасти. Известно об одном погибшем.

Местные жители считают, что огонь пришёл с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом (на втором видео), частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.