Один человек погиб в результате пожара в Свердловской области

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

В результате пожара в поселке Сосьва в Свердловской области погиб один человек, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России. Отмечается, что огонь уничтожил 92 строения. В ликвидации пожара участвуют 120 сотрудников пожарной службы, 33 единицы спецтехники, включая два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии.

Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км, — сказано в публикации.

Позже Telegram-канал Ural Mash сообщил, что погибшим оказался дедушка, который недавно отпраздновал свое 62-летие. В МЧС при этом не уточнили количество пострадавших от пожара.

Ранее стало известно, что в поселке Висим Свердловской области произошел крупный пожар — четвертый в регионе за сутки. По предварительным данным, огонь от травы перекинулся на 10 домов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники полиции совместно с МЧС.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.