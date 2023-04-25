Четвертый за сутки крупный пожар произошел в Свердловской области В поселке Висим под Нижним Тагилом загорелись 10 домов

Фото: МЧС Свердловской области

В поселке Висим Свердловской области произошел крупный пожар — четвертый в регионе за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых. По предварительным данным, огонь от травы перекинулся на 10 домов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники полиции совместно с МЧС.

Пожар вспыхнул в поселке Висим под Нижним Тагилом на двух улицах одновременно — Октябрьской и Большевистской. Горит порядка 10 домов. По одной из отрабатываемых версий, пламя перебросилось на дома с загоревшейся травы, — сказал Горелых.

Ранее сегодня, 25 апреля, пожары произошли в поселках Прогресс, Таежный и Сосьва. По данным МЧС, в поселке Таежный загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.

Также сегодня губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что жителей села Баляга Петровск-Забайкальского района эвакуируют из-за пожара. Глава региона уточнил, что речь идет о людях с опасных направлений возможного распространения огня.