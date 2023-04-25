В Свердловской области 240 больных заключенных прошлись по улицам Сосьвы

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Из-за пожара в поселке Сосьва в Свердловской области 240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ, из лечебно-исправительного учреждения № 23 эвакуировали, пишут «Известия». Отмечается, что больные заключенные прошлись по улицам поселка под надзором вооруженных сотрудников ФСИН и служебных собак.

240 заключенных, больных туберкулезом и ВИЧ, из лечебно-исправительного учреждения № 23 прошли по улицам поселка Сосьва в Свердловской области, — сказано в публикации.

Местные жители опубликовали кадры инцидента.

Ранее стало известно, что в поселке Висим Свердловской области произошел крупный пожар — четвертый в регионе за сутки. По предварительным данным, огонь от травы перекинулся на 10 домов. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники полиции совместно с МЧС.

Также 25 апреля пожары произошли в поселках Прогресс и Таежный. По данным МЧС, в Таежном загорелся 21 дом, в том числе 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, среди которых трое детей. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения.