Число сгоревших домов в поселках на Урале почти достигло 200 Число сгоревших строений в поселках на Урале достигло 195, 140 из них — жилые дома

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Число сгоревших строений в поселках на Урале достигло 195, 140 из них — жилые дома, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В пяти населенных пунктах Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс Свердловской области пожары потушены, в поселке Сосьва пожар локализован.

В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 660 человек лишились домов из-за крупных пожаров, вспыхнувших накануне в населенных пунктах Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс. В результате пожара в поселке Сосьва погиб один человек.

Местные жители считают, что огонь пришёл с пилорам. В МЧС отметили, что быстрому распространению способствовала сухая трава, порывистый ветер и отдаление водоёмов. В результате пожара сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.