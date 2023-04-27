В Кургане ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото: kurgan45mchs/t.me

С 27 апреля на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Также местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон.

Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС, — указано в сообщении.

Пункт временного размещения для жителей деревни Логоушка Кетовского округа расположен по адресу: с. Лесниково, мкр-н КГСХА, профилакторий КГСХА. Для жителей микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный» пунктом размещения стал оздоровительный лагерь «Звездный» в Кетовском округе.

27 апреля МЧС сообщило, что пять строений загорелись на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области. Огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. К тушению огня привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до шести тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пожаром были охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек. В локализации ЧП задействовали аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Глава региона Вадим Шумков рассказал, что пожар перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». По его словам, пожар в микрорайоне Кургана Утяк стал верховым, власти запросили дополнительную поддержку у МЧС РФ и Рослесхоза.