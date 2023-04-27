Пожар в Курганской области перекинулся на территорию завода Губернатор Курганской области: лесной пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост»

Фото: kurgan45mchs/t.me

Пожар в Курганской области перекинулся на территорию завода «Курганстальмост», сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram. По его словам, пожар в микрорайоне Кургана Утяк стал верховым, власти запросили дополнительную поддержку у МЧС РФ и Рослесхоза.

Огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост». Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров, — написал Шумков.

По данным МЧС, в курганской деревне Логоушка при пожаре погиб один человек.

27 апреля МЧС сообщило, что пять строений загорелись на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области. Огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. К тушению огня привлекли 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, пожаром были охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек. В локализации ЧП задействовали аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Из-за крупных пожаров, на днях вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.