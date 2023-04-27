В Курганской области в несколько раз увеличилась площадь пожара Площадь пожара в Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров

Фото: МЧС РФ

Площадь пожара в Кетовском районе Курганской области увеличилась до 6 тысяч квадратных метров, сообщили ТАСС в МЧС. По данным ведомства, пожаром охвачены 20 жилых домов и 20 нежилых построек. В локализации ЧП были задействованы аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей, а также от Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Площадь пожара в Курганской области увеличилась. Горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 000 кв. м и сухая растительность на площади 80 га, — сказали в пресс-службе.

27 апреля МЧС сообщило, что пять строений горят на площади 300 квадратных метров в Кетовском районе Курганской области, Огонь с травы перешел на здания. Местная администрация приступила к эвакуации жителей. Тушат огонь 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Немногим позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров, загорелись 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек, а также сухая растительность на площади 8 га.

Из-за крупных пожаров, на днях вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.