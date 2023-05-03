Сотни человек эвакуируют в Курганской области из-за пожара Из курганского села Озерное эвакуируют 342 жителя из-за ландшафтного пожара

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Курганской области эвакуируют 342 жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара, сообщил в своем Telegram-канале региональный главк МЧС. По данным ведомства, фронт возгорания составляет полтора километра, в борьбе с огнем задействованы 84 человека и 10 единиц техники, в том числе авиация.

В превентивных целях администрацией муниципального образования проводится эвакуация населения, подготовлен пункт временного размещения в Звериноголовской средней общеобразовательной школе, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кетовском районе Курганской области огонь с горящей травы перекинулся на здания. Первоначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, а затем возросла до шести тысяч квадратных метров. Огнем были охвачены 20 домов и столько же нежилых построек.

В Свердловской области в результате пожаров в населенных Сосьва, Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс лишились жилья около 660 человек. Огонь уничтожил 178 строений, в том числе 134 жилых дома. Кроме того, сгорело восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД. Также огонь повредил ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тыс. человек.