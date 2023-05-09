В Курганской области установлены 46 виновников крупных ландшафтных пожаров

Фото: Главное управление МЧС России по Курганской области

Инспекторы МЧС с начала 2023 года установили 46 виновников крупных ландшафтных пожаров в Курганской области, передает пресс-служба регионального управления ведомства в Telegram. Отмечается, что среди виновников девять несовершеннолетних. Всего по этим нарушениям было взыскано 24 штрафа.

С начала года установлены 46 виновников ландшафтных пожаров, среди поджигателей — дети. По результатам рассмотрения вынесено 24 штрафа на сумму 235 тыс. рублей и одно предупреждение (семь материалов находятся на рассмотрении, пять материалов для принятия решения в отношении девять несовершеннолетних детей переданы в отдел по делам несовершеннолетних, — указано в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в ходе рейдов сотрудниками регионального МЧС с начала года было составлено 656 протоколов об административных правонарушениях. Из них 84 были связаны с поджогом сухой травы и мусора. Также возбуждены семь уголовных дела, из которых шесть — за уничтожение или повреждение чужого имущества. В ведомстве напомнили, что малейшая оплошность в обращении с огнем может перерасти в стихийное бедствие.

Во время действия особого противопожарного режима строго запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить костры и проводить пожароопасные работы, в сухую и ветреную погоду — даже малейшая искра может стать причиной масштабного стихийного бедствия, — предупредили в МЧС.

На всей территории Курганской области с 7 мая введен режим ЧС. До этого спецрежим распространялся только на лесные массивы региона. К утру 9 мая известно о 14 смертельных жертвах пожаров.