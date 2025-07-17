В Курганской области нашли 1360 килограммов пельменей с антибиотиком

Крупная партия замороженных пельменей с опасными веществами выявлена в Курганской области, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Уточняется, что в одну из местных торговых сетей поступила партия полуфабрикатов весом 1360 килограммов с антибиотиками в фарше.

В ходе анализа сведений в информационных системах Россельхознадзора выяснилось, что пельмени в количестве 1360 кг не соответствуют заявленному на маркировке составу — из свинины и говядины: в них обнаружена видоспецифичная ДНК курицы. Кроме того, в фарше обнаружен антибиотик, — говорится в сообщении.

Специалисты Россельхознадзора не допустили поступления товара в продажу, аннулировав сопроводительные документы на всю партию пельменей. Кроме того, торговую сеть обязали изъять из оборота опасную продукцию.

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