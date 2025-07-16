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16 июля 2025 в 14:02

В контейнерах с бананами нашли 820 килограмм кокаина

ФТС нашла наркотики на 12 млрд рублей в контейнерах с бананами в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники таможни и ФСБ нашли в порту Санкт-Петербурга 820 килограмм кокаина на 12 млрд рублей, передает пресс-служба Федеральной таможенной службы. По информации органа, наркотики были спрятаны в грузе с бананами. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином. Речь идет о крупнейшей в этом году партии латиноамериканских наркотиков.

Сотрудниками ФТС России совместно с ФСБ России задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков, стоимость которых на российском черном рынке составляет более 12 млрд рублей, — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Максимальная санкция статьи подразумевает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила, что во Владимирской области сотрудники таможни задержали «Газель», перевозившую компоненты для синтеза наркотических веществ на 6 млрд рублей. В ходе досмотра изъято 1,5 тонны запрещенных веществ, используемых в производстве наркотиков. Идет расследование.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

бананы
ФТС
Санкт-Петербург
наркотики
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