Число жертв лесных пожаров в Курганской области резко возросло Baza: число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 14

Фото: Главное управление МЧС России по Курганской области

14 человек погибли в результате природных пожаров в Курганской области, сообщает Telegram-канал Baza. Количество пострадавших при этом авторы канала не приводят. По их данным, общая площадь пожаров в регионе составляет 18 038 га. Местные власти эту информацию не комментировали.

По информации Baza, семеро человек скончались в поселке Юлдус, населенный пункт сгорел почти полностью. В самом Кургане жертвами огня стали четверо местных жителей. Суммарно в Курганской области действует 19 открытых очагов пожара. Пожарные и сотрудники МЧС продолжают спасательные операции.

7 мая в Курганской области был введен режим ЧС из-за риска распространения пожаров. До этого режим был введен только в лесах региона. В конце апреля местные власти определили пункты временного размещения для людей, эвакуированных из опасных зон. Первыми были эвакуированы 342 жителя поселка Озерного, где зафиксировали ландшафтный пожар.

До этого сообщалось, что в результате природных пожаров в регионе погибли шесть человек, еще 14 получили ожоги различной степени тяжести. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.