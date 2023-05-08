Число погибших при пожарах в Курганской области выросло в два раза ТАСС: шесть человек погибли при пожарах в Курганской области

Фото: МЧС России по Курганской области

Число погибших в результате природных пожаров в Курганской области выросло до шести, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах. По его словам, 14 человек получили ожоги, сейчас они находятся под присмотром врачей. Спасательные операции в регионе продолжаются.

К настоящему моменту в регионе при пожарах погибли шесть человек, еще 14 получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее местное управление Следственного комитета сообщало о трех погибших в Курганской области в результате природных пожаров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.

Кроме этого, сообщалось, что в результате лесных пожаров в селе Красный Яр Тюменской области погиб 49-летний местный житель, пытавшийся самостоятельно справиться с огнем. Еще два человека получили ранения и травмы.