Один человек погиб при тушении лесного пожара под Тюменью

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В результате лесного пожара в селе Красный Яр Тюменской области погиб 49-летний местный житель, пытавшийся самостоятельно справиться с огнем, заявил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. По его словам, также двое человек пострадали.

49-летний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован, — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:36 (08:36 мск) пожар в Красном Яре был локализован. На месте продолжают работать пожарные и спасатели.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в Курганской области в результате природных пожаров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас общая группировка сил и средств на тушении пожаров в Курганской области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.

Также сообщалось, что густой смог накрыл разные районы Тюмени, причиной стали крупные природные пожары в окрестностях города и порывистый ветер. По словам местных жителей, улицы накрыло пеленой дыма буквально за считанные минуты. Синоптик Илья Винштейн заявил, что к 9 мая ветер стихнет.