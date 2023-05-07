Тюмень затянуло дымом от пожаров

Фото: mchs_official/t.me

Почти тысяча человек ликвидируют природные пожары в Тюменской области. В регионе введён режим «Чрезвычайная ситуация»

Густой смог накрыл разные районы Тюмени, причиной стали крупные природные пожары в окрестностях города и порывистый ветер, сообщает издание 72.ru. По словам местных жителей, улицы накрыло пеленой дыма буквально за считанные минуты. Синоптик Илья Винштейн заявил, что к 9 мая ветер стихнет.

Сильный юго-западный ветер раздувает пожары, разнося дым на сотни километров. 8–9 мая похолодает, а ветер стихнет, — рассказал эксперт.

Специалисты местного Роспотребнадзора сделали замеры воздуха в Тюмени и не обнаружили в пробах превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. При этом в пробах, отобранных в селе Успенка, отметили превышение содержания взвешенных частиц диоксида азота и сажи, что характерно для лесных пожаров, отметили в ведомстве.

На участке трассы Тюмень — Омск в районе поселка Богандинский из-за полыхающих вдоль дороги лесов ограничено движение транспорта. Дорогу перекрыли в обоих направлениях, сообщило региональное ГИБДД.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на всей территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров. По его словам, чаще всего причинами возгорания являются поджоги и человеческий фактор.