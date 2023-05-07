В Тюменской области ввели режим ЧС Губернатор Тюменской области Моор ввел режим ЧС из-за лесных пожаров

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Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на всей территории региона из-за лесных пожаров. Он сообщил в Telegram, что в большинстве случаев причинами возгорания являются поджоги и человеческий фактор.

С учетом складывающейся обстановки мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области, — сказал Моор.

Глава области отметил, что в тушении возгораний задействован весь личный состав регионального управления МЧС, более 1100 человек из областной противопожарной службы и сотрудники Авиалесоохраны. Кроме того, по словам Моора, также привлечены 130 профессиональных пожарных-десантников из других регионов, пять вертолетов, а также самолет Ил-76.

В сообщении, опубликованном на сайте регионального МЧС, отмечается, что, исходя из метеоусловий, ожидается возникновение лесных пожаров на территории Тюменского, Ялуторовского, Исетского, Нижнетавдинского, Вагайского, а также Тобольского муниципальных районов. Четвертый класс пожарной опасности зафиксирован в таких населенных пунктах, как Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Тобольск, Голышмановский городской округ (ГО), Заводоуковский ГО, Исетский муниципальный район (МР), Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Упоровский, Юргинский, Тюменский, Ишимский, Тобольский, Сорокинский, Ялуторовский, Абатский, Сладковский, Викуловский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Уватский, Ярковский МР.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. По его словам, ситуация в регионе оценивается как критическая.