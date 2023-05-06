Свердловский губернатор попросил помощи в «критической ситуации» с пожарами Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал ситацию с лесными пожарами критической

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом он написал в личном Telegram-канале. По его словам, ситуация в регионе оценивается как критическая.

В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 м/с. К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. Мы запросили федеральную помощь, — указал Куйвашев.

По его словам, с 7 мая в регионе начнут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны. Также Свердловской области помогают другие регионы, в частности — Архангельская область и Красноярский край.

Куйвашев также добавил, что для помощи местным жителям сейчас не хватает «взрослых мужчин с машинами, чтобы организовать подвоз воды и оборудования». Губернатор поручил мэрам всех городов срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию в соцсетях для организации и проведения инструктажа.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский, который расположен в 30 километрах от Екатеринбурга, в результате лесного пожара загорелись склады с порохом. По данным СМИ, там слышны взрывы. Начата эвакуация местных жителей — в поселке проживает около 400 человек. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью. Предварительно площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров, позже она возросла до 4000 квадратных метров. Пламя перекинулось на растительность. Информации о пострадавших не поступало. В ведомстве сообщали, что к тушению привлекли 61 спасателя и 15 единиц техники.