В Свердловской области горят склады с легковоспламеняющимися жидкостями

В Екатеринбурге на улице Базальтовой загорелись склады с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Огонь распространился на две тысячи кв. м. Информации о пострадавших нет. Для тушения пожара привлекаются дополнительные силы.

По оперативной информации площадь пожара на ул.Базальтовой в г.Екатеринбурге составляет 2000 квадратных метров. Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина, — говорится в сообщении.

25 апреля произошёл пожар в поселке Сосьва в Свердловской области, и лишь через два дня его удалось потушить. Огнем были повреждены 130 жилых домов, также требуется ремонт двух многоквартирных зданий. В квартиры маневренного фонда расселили девять семей общей численностью 23 человека. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Один человек погиб.

После пожара глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров подал в отставку.