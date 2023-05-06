В Свердловской области загорелись склады с порохом В уральском поселке Первомайский из-за лесного пожара загорелись склады с порохом

Фото: mchs66/t.me

Два склада с порохом загорелись в поселке Первомайский Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. По имеющимся данным, огонь угрожает соседним зданиям.

В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время идет подготовка к эвакуации жителей поселка. В Первомайском проживает порядка 400 человек.

В свою очередь РИА Новости сообщает о том, что на складах слышны взрывы. В экстренных службах подтвердили, что причиной взрывов является переход лесного пожара.

По предварительным данным ГУ МЧС, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью. Предварительно площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров, позже она возросла до 4000 квадратных метров. Пламя перекинулось на растительность. Информации о пострадавших не поступало. В ведомстве сообщали, что к тушению привлекли 61 спасателя и 15 единиц техники.

До этого Авиалесоохрана сообщила, что за 3 мая пожарные потушили 96 лесных очагов огня в 20 различных регионах России. По данным организации, общая площадь прохождения огня составила 11 044 га.