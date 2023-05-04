В России за сутки потушили около 100 лесных пожаров Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 96 лесных пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

3 мая пожарные потушили 96 лесных очагов огня в 20 различных регионах России, сообщает Авиалесоохрана. По данным организации, общая площадь прохождения огня составила 11 044 га. По состоянию на 00:00 4 мая экстренные службы продолжали тушить 69 лесных пожаров в 12 субъектах РФ. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны, режим ЧС введен в пяти, особый противопожарный режим — в 52 субъектах.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.05.2023 лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали в 20 регионах России 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 044 га, — говорится в сообщении Авиалесоохраны.

Речь идет о таких регионах, как Амурская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, республики Башкортостан и Бурятия, а также Еврейская и Ханты-Мансийская автономные области.

Ранее в Курганской области эвакуировали 342 жителей села Озерное из-за ландшафтного пожара. По данным МЧС, фронт возгорания составил полтора километра, в борьбе с огнем были задействованы 84 человека и 10 единиц техники, в том числе авиация.