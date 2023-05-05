Пожар на складах в Екатеринбурге локализовали Пожар на складах в Екатеринбурге локализовали на площади 4000 квадратных метров

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В Екатеринбурге площадь пожара на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной возросла вдвое, до четырех тысяч квадратных метров, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС. Пламя перекинулось на растительность. По последним данным, огнеборцам удалось локализовалось возгорание.

В 16:07 (14:07 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 4000 квадратных метров. Специалисты МЧС России принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб, — говорится в сообщении ведомства.

Склады на улице Базальтовой загорелись днем 5 мая. Предварительно площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров, позже МЧС уточнило, что огонь охватил 2000 «квадратов». Информации о пострадавших не поступало. В ведомстве сообщали, что к тушению привлекли 61 спасателя и 15 единиц техники.

Тушение пожара осложнялось удаленностью водоисточников, высокой пожарной загрузкой зданий, а также ветреной погодой. На самых опасных участках огнеборцы применяли пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы.

Ранее МЧС показало кадры последствий лесного пожара в селе Успенка под Тюменью, где ранее ввели режим ЧС. Для тушения задействовали самолет Ил-76 МЧС России, а также два вертолета Ми-8 и один Ми-26.