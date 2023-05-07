Три человека погибли в Курганской области из-за пожаров

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Три человека погибли в Курганской области в результате пожаров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, в ряде жилых дачных поселков и населенных пунктов области 7 мая возникли масштабные пожары. По предварительным данным, они повлекли за собой значительный материальный ущерб.

В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении СК.

Также поясняется, что распространение огня стало возможным в связи с предполагаемой халатностью ответственных должностных лиц, не принявших мер для пожарной безопасности в пожароопасный период.

Кроме того, в правительстве региона сообщили о госпитализации шести человек с ожогами. По имеющимся данным, их жизням ничего не угрожает. Власти региона не уточняют, из каких населенных пунктов пациенты доставлены в лечебное учреждение.

По данным ГУ МЧС по региону, в настоящее время общая группировка сил и средств на тушении пожаров в области составляет более 1000 человек. Используется порядка 250 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что на всей территории Курганской области с 7 мая введен режим ЧС.