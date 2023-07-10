Герасимов приказал уничтожить все украинские С-200 Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отдал распоряжение устанавливать места хранения украинских ракет С-200 и наносить по ним упреждающие удары, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, военным предстоит принять дополнительные меры для защиты объектов от ударов с воздуха.

В целях обеспечения безопасности государственных и военных объектов от ударов противника требование главному командования ВКС Главного разведуправления продолжит системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет и других ударных средств противника, — сказал Герасимов.

Ранее начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов сообщил, что Вооруженные силы Украины 9 июля безуспешно пытались ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200. Он добавил, что средства противовоздушной обороны уничтожили две ракеты С-200. Еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Telegram-канал Mash 9 июля сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. По информации канала, удары планировали нанести британскими Storm Shadow. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.