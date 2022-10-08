Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео

Фото: Алена Попова/ТАСС

В Сети появились кадры, на которых запечатлен взрыв на Крымском мосту. На видео можно заметить, что грузовик, двигавшийся по мосту, внезапно взорвался, в кадре видны огонь и осыпающиеся осколки.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло 8 октября около 06:05. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь, когда одна из цистерн загорелась. Позднее стало известно, что на мосту произошел подрыв грузовика, приведший к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.