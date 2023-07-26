Электронные повестки, смена пола: что еще изменила Госдума в жизни россиян 26 июля состоялось последнее заседание весенней сессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за время весенней сессии депутаты приняли 500 законов, из них 136 — социально ориентированные. Парламентарии повысили призывной возраст, интегрировали в Российскую Федерацию новые регионы, установили уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО, запретили менять пол. 26 июля Госдума провела заключительное заседание перед каникулами. Накануне депутаты от КПРФ внесли законопроект о выходе РФ из Международного валютного фонда (МВФ). Также они считают, что России следует денонсировать протокол о вступлении в Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Самые обсуждаемые законы весенней сессии — в обзоре NEWS.ru.

Закон об электронных повестках

11 апреля Госдума приняла в окончательном чтении закон о цифровизации воинского учета в РФ. Согласно ему, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что «сделает эту систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными», заявил председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов.

Реестр может заработать к осеннему призыву 2023 года, предположил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он уточнил, что новый порядок оповещения о призыве на военную службу предусматривает получение гражданами повесток, в том числе по почте и в электронном виде, при этом россияне призывного возраста смогут сами отслеживать повестки с помощью реестра воинского учета. Реестр представляет собой специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет личный кабинет со всей необходимой информацией.

Закон о призывном возрасте

25 июля на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии Госдума приняла законопроект о повышении верхнего предела призывного возраста.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что срок службы в армии не меняется.

«Как служили год, так и будут служить. Главное в проекте этого закона, что расширяется срок, в течение которого гражданин может отслужить в армии», — уточнила Матвиенко.

Теперь граждан России будут призывать в армию с 18 до 30 лет, а не до 27, как было ранее. Предполагалось, что процесс повышения будет осуществляться поэтапно. В итоге в Госдуме решили от этого отказаться, новые нормы вступят в силу уже в 2024 году.

Во вторник, в день голосования первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что призывной возраст в стране, его мнению, следует увеличить до 40–50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину «с детского сада».

«Служить в армии в России должны все. Причем, я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», — сказал парламентарий.

Закон об интеграции новых регионов

В марте Госдума приняла пакет законов об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 3 апреля президент России Владимир Путин подписал документы.

Один из блоков законов — всего их восемь — касается создания федеральных судов общей юрисдикции, арбитражного и военного судов на территории регионов. В документах определяется порядок отбора кандидатов в составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также порядок передачи судам жалоб и дел, принятых к производству. Этот порядок соответствует общефедеральному, принятому в других регионах РФ.

18 мая Госдума приняла закон, предусматривающий возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение. До этого в таком регионе референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводились. Согласно закону, это ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Малькевич

Попыток покушения на членов избирательных комиссий, лидеров общественного мнения исключать нельзя, признает член Общественной палаты России, завкафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич. Но он не видит причин для отказа от голосования.

«Мы сражаемся с террористами, которые не отказываются от своих методов. Тем важнее, чтобы быстрее заработали полноценные органы власти в новых республиках и областях», — заявил общественник NEWS.ru.

Как считает Малькевич, на новых землях совершается «ежедневный подвиг» строительства мирной жизни.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что выборы в опасных регионах следует, насколько это возможно, перевести в формат онлайн.

«Защитить избирательные участки, членов избирательных комиссий и самих кандидатов будет очень сложно. Силы, которые не признают легитимность выборов на новых территориях России, приложат все усилия, чтобы их сорвать. Очень сложно обеспечить безопасность в городах, где есть скопление людей. Лучше было бы максимально перенести выборы в электронный формат», — сказал депутат NEWS.ru.

Лучший способ обеспечить неуязвимость процесса голосования — успешное наступление российских войск, считает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Число пособников врага на новых территориях обратно пропорционально успехам нашей армии. Когда линия фронта отодвигается, люди перестают бояться и охотнее сообщают о подозрительных персонах или предметах», — подчеркнул эксперт.

Закон об ответственности за дискредитацию любых участников СВО

Депутаты Госдумы 14 марта приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников СВО, включая добровольцев. 18 марта закон подписал президент РФ.

Гражданам грозит наказание в размере до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч, а юридическим — до 500 тысяч. В рамках уголовной ответственности максимальная санкция за повторное правонарушение выросла с пяти до семи лет тюремного заключения. Кроме того, за фейки о добровольцах предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников СВО, включая добровольцев

Единственным сенатором, проголосовавшим против закона, стала член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Наруcова.

«Мне не объяснили, в чем разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество», — заявила она журналистам.

Ранее Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ.

Законы о запрете смены пола и полном запрете ЛГБТ-пропаганды

14 июля Госдума запретила смену пола в России. Депутаты проголосовали единогласно. Гражданам, уже изменившим пол, запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила запрет на смену пола мобилизационными мероприятиями. По ее словам, некоторые молодые люди готовы пойти на смену пола, чтобы не попасть в армию.

«3000 людей за последние три года поменяли пол. А с начала спецоперации число как раз утроилось. Статистика говорит, что политический импульс этому процессу задала спецоперация. Желание избежать мобилизации, с одной стороны, непонимание того, что происходит у нас сегодня, толкнуло нашу молодежь на то, чтобы воспользоваться этим пробелом в законодательстве», — объяснила Останина.

По ее словам, тема смены пола также используется в «информационной войне» против России «за души людей» и «против наших ценностей».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что россиянам не оставят «лазеек», которые позволят обойти закон.

«Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности», — утверждает Толстой.

Закон о судьбе бездомных животных

12 июля Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными», который предоставил регионам право самостоятельно устанавливать порядок работы и перечень мероприятий для борьбы с проблемой безнадзорных животных.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Закон «Об ответственном обращении с животными» предоставил регионам право выбирать способы борьбы с безнадзорными животными

Депутат Дмитрий Гусев в беседе с NEWS.ru рассказал, что первоначально не поддержал принятие законопроекта.

«Я считаю, что убийство бездомных животных является бесчеловечным и не может быть решением проблемы», — отметил Гусев.

Также он отметил, что «не был проработан вопрос об экономической целесообразности усыпления бездомных животных». «Не было проведено расчетов по этому вопросу. Поправки к законопроекту противоречили Гражданскому кодексу. Эти противоречия могли вызвать экономические издержки. Так называемая эвтаназия обойдется в 13 тыс. рублей, а чипирование стоит 5 тыс.», — сказал депутат.

После внесения поправок о запрете усыпления бездомных животных закон все-таки был принят. В нормативном акте сохранятся требования, которые должны соблюдаться при отлове бездомных животных, в частности, запрет «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных». Но допущена оговорка: «если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Выгуливать домашних животных нужно, исключая возможность их свободного, неконтролируемого передвижения «вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула».

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