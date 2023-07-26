В ГД раскрыли, сколько триллионов Россия потеряла из-за МВФ Депутат Госдумы Арефьев заявил, что МВФ лишил Россию $2 трлн за 30 лет

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Российская экономика потеряла $2 трлн за 30 лет из-за членства в Международном валютном фонде, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, МВФ никогда не помогал РФ, а только выдвигал очередные условия для предоставления финансовой помощи.

Обещали нам $87 млрд, но при условии проведения пенсионной реформы — якобы мы не вписывались в мировое сообщество со своим пенсионным периодом. Требовали снять ограничения на импорт и иностранные инвестиции. Разрешили — они скупили наши акции — половину нефтянки, почти все необходимые производства, банки наполовину иностранные. Щупальца запустили в ВПК. И все равно не дали, ставили другие условия, — добавил Арефьев.

Он подчеркнул, что отказ перечислить $87 млрд касается МВФ и Всемирного банка. По его словам, Россия от обеих организаций не получила ни копейки.

А что такое иностранные инвестиции? Они не строят заводы, фабрики, они скупают у нас недвижимость ради получения прибыли, которую вывозят на Запад. Мы $2 трлн потеряли за 30 лет из-за вывоза капитала. Спрашивается, а зачем нам такие организации? — заявил Арефьев.

Депутат добавил, что СССР не устраивали условия вступления в МВФ, но после развала Союза «компрадорское правительство во главе с Ельциным» согласилось со всеми требованиями, что привело к разрушению экономики РФ.

В ГД внесли законопроект о выходе РФ из МВФ. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в члены Международного банка реконструкции и развития.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году темпы роста ВВП страны ускорялись от месяца к месяцу. По его словам, по итогам года ВВП может вырасти более чем на 2%, перекрыв прошлогоднее падение. Он добавил, что дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2023 года составил 2,6 трлн рублей. Это составляет 1,6% от ожидаемого ВВП за год.