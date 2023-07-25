Путин рассказал, на сколько может вырасти ВВП России по итогам года Путин: в 2023 году ВВП может вырасти более чем на 2% и отыграть снижение прошлого года

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Президент России Владимир Путин

В 2023 году темпы роста ВВП страны ускорялись от месяца к месяцу, заявил президента Владимир Путин на совещании по экономике. По его словам, которые приводит ТАСС, по итогам года ВВП может вырасти более чем на 2%, перекрыв прошлогоднее падение.

Если за 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь — май текущего года вырос на 0,6 %, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись <...>. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Таким образом, этот рост полностью отыграет прошлогоднее снижение, — сказал глава государства.

При этом он добавил, что дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2023 года составил 2,6 трлн рублей. Это составляет 1,6% от ожидаемого ВВП за год.

Президент отметил, что экономика страны, судя по ряду показателей, в ближайшее время продолжит расти быстрыми темпами. Он указал, что одним из положительных индикаторов является банковское кредитование. По данным на 1 июля, годовой прирост рублевых корпоративных кредитов составил более 21%, а кредитов физическим лицам — 16,7%.

Затронув тему инфляции, Путин сообщил, что есть признаки ее ускорения, хотя пока она является умеренной. По его словам, это связано с отставанием предложения российских производителей от спроса.

Ранее Центральный банк России опубликовал отчет, согласно которому внешний долг страны находится на рекордно низком уровне по отношению к ВВП. Он составляет примерно 15%. В мае данный показатель был равен 16,6%.